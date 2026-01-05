RB-Klartext zu Schlager & Gulácsi

Bei RB Leipzig geht man felsenfest davon aus, dass Xaver Schlager (28) und Péter Gulácsi (35) mindestens bis zum Sommer bleiben. Über einen möglichen Winterwechsel der beiden Leistungsträger sagte Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer bei einer heutigen Medienrunde: „Das kann ich ausschließen, da bin ich mir sehr sicher.“ Schlagers Vertrag läuft zum Saisonende aus. Zuletzt wurde berichtet, dass das interessierte Juventus Turin bereits im Januar einen Vorstoß wagen könnte. Der Mittelfeldmotor selbst soll von einem Engagement in der Premier League träumen, RB würde den Vertrag gerne verlängern.

Schäfer wünscht sich eine baldige Entscheidung: „Natürlich habe ich schon Gespräche mit ihm geführt. Ich glaube, dass es grundsätzlich immer wichtig ist, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt dann Klarheit reinbekommt für beide Seiten, sowohl für uns als auch für ihn. Ich hätte schon gerne im Januar Klarheit.“ Zur Zukunft von Gulácsi, dessen Arbeitspapier ebenfalls im Sommer endet, erklärte Schäfer: „Es ist ähnlich wie bei Xaver, ich glaube, dass wir da auch in guten Gesprächen sind.“ Der Torhüter würde gerne bleiben. Aber auch Klubs aus der Premier League, der Serie A und der Bundesliga haben Interesse an dem Routinier.