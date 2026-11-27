Gegen den Hamburger SV (Samstag, 15:30 Uhr) wird der FC Bayern weiter ohne Michael Olise (24) auskommen müssen. Auf der heutigen Pressekonferenz zum Spiel des deutschen Rekordmeisters gegen die Rothosen bestätigte Vincent Kompany den Ausfall des Superstars: „Michael wird nicht dabei sein.“ Der Rechtsaußen laboriert weiterhin an einer Vorfußprellung aus dem Spiel gegen den 1. FC Köln (1:1) vom vergangenen Freitag.

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Zu den möglichen Einsatzzeiten der Rückkehrer Jamal Musiala (23) und Luis Díaz (29) konnte der belgische Cheftrainer aber noch keine genaueren Angaben machen. „Alles andere ist offen“, betonte Kompany. Ob es bei einem der beiden Offensivspieler schon für einen Startelfeinsatz reichen könnte, bleibt somit erstmal ungeklärt.