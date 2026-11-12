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U21-Europameisterschaft

U21 muss zwei weitere Ausfälle verkraften

von Dominik Schneider - Quelle: DFB
Nicolò Tresoldi beim DFB @Maxppp

Die deutsche U21-Nationalmannschat muss auf zwei weitere Profis verzichten. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Belgien (morgen, 18 Uhr) bestätigte Trainer Antonio Di Salvo die Ausfälle von Torhüter Mio Backhaus (22) und Kapitän Nicolò Tresoldi (22). Backhaus war bereits mit einer Verletzung an der Hand angereist, Tresoldi stieß bei einer Trainingseinheit mit Hendry Blank (22) zusammen. Der Ausfall von Blank war schon am Vormittag kommuniziert worden.

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Zwei Akteure werden nachnominiert und zeitnah beim DFB-Tross eintreffen. Für Backhaus kommt Hannes Hermann (21/Jahn Regensburg) dazu. Mittelstürmer Max Moerstedt (20) von der TSG Hoffenheim erhält den freigewordenen Kaderplatz von Tresoldi.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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