Traum-Ablöse: Schalke verkauft Sylla

Moussa Sylla (26) bricht seine Zelte beim FC Schalke 04 in diesem Winter ab. Das geht aus einem Bericht von ‚Sky‘ hervor. Den Angreifer ziehe es in die MLS, laut der ‚WAZ‘ geht der Zuschlag an DC United. Beim heutigen Spiel (13:30 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern stehe der Malier schon nicht mehr im Kader.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Königsblauen dürfen sich über eine nette Geldspritze freuen. Laut dem Pay-TV-Sender kassiert der Zweitliga-Tabellenführer eine Ablöse über sechs Millionen Euro, ein Teil davon geht aber unter anderem an den FC Pau. Von dort aus war Sylla 2024 für 2,5 Millionen Euro nach Gelsenkirchen gewechselt.

47 Einsätze, 20 Tore und drei Vorlagen später erwirtschaften die Knappen also ein ordentliches Transferplus. Syllas Abflug ist aber offenbar nicht als Reaktion auf die Verpflichtung von Edin Dzeko (39) zu verstehen. Stattdessen wolle S04 im Winter noch einen Ersatz an Bord holen.