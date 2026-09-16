Pepijn Lijnders hat sich offenbar auf besondere Art und Weise auf seinen neuen Job vorbereitet. Laut der ‚Bild‘ besuchte der Assistenzcoach von Bundestrainer Jürgen Klopp und gebürtige Niederländer eine Woche lang ein Kloster, um seine Deutsch-Kenntnisse zu manifestieren.

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Lijnders hatte bereits beim FC Liverpool mit Klopp zusammengearbeitet, im August heuerte das Duo beim DFB an. Zeitnah steht die erste Bewährungsprobe an, den ersten Kader verkündet das Trainerteam am morgigen Donnerstag.