Düsseldorf: Anfang spricht über Neuzugänge

Markus Anfang denkt schon an die kommende Transferphase bei Fortuna Düsseldorf. Gegenüber der ‚Bild‘ bestätigte der 51-Jährige erste Gespräche mit der Führungsebene hinsichtlich möglicher Winterneuzugänge: „Das ist nicht erst jetzt so, sondern war auch schon vorher so, dass wir uns ausgetauscht haben, was wir machen können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings weiß Anfang, dass Transfers im Januar kompliziert sind. Dennoch legt der Zweitligist den Fokus auf nachhaltige Verstärkungen, die den kriselnden Rheinländern langfristig weiterhelfen sollen. Die potenziellen Neuzugänge sollen auch langfristig Verstärkungen sein. „Der Markt ist nicht wie im Sommer und wenn du was machst, musst du was machen, das nachhaltig ist. […] Da muss man sehen, wer nicht nachhaltig zur Verfügung steht, darüber sprechen wir gerade“, fügt der Fortuna-Coach hinzu.