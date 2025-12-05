BVB und RB dran: Europa jagt Sturm-Wunderkind

Im Kampf um die Gunst eines Sturm-Juwels kommen sich offenbar Borussia Dortmund und RB Leipzig in die Quere. Wie der italienische ‚Sportitalia‘-Journalist Lorenzo Lepore berichtet, beschäftigen sich RB und der BVB gemeinsam mit der City Group, Inter Mailand und Benfica Lissabon mit Andrej Vasiljevic von MTK Budapest.

Der 15-Jährige gilt als das Wunderkind des ungarischen Fußballs. Der Mittelstürmer ist aktuell der jüngste Spieler in Ungarn, der mit einem Profivertrag ausgestattet ist. Für MTK kommt der Teenager bereits in der U19 zum Einsatz und schnürte am vergangenen Samstag beim 3:1-Derbysieg gegen Ferencváros einen Hattrick. Benfica soll ein Angebot in Höhe von einer Million Euro unterbreitet haben, was MTK aber ablehnte.