UEFA Champions League

So startet Bayer gegen Arsenal

Um 18:45 Uhr eröffnet Bayer Leverkusen den Champions League-Mittwoch gegen den FC Arsenal. FT zeigt, welche Elf Trainer Kasper Hjulmand ins Rennen schickt.

von Lukas Hörster
Bayer Leverkusen feiert Patrik Schick @Maxppp
Leverkusen 1-0 Arsenal

Für Patrik Schick hat es nicht gereicht: Nach seinen muskulären Problemen steht der Routiner zwar im Kader, muss im Sturmzentrum aber dem formstarken Teenager Christian Kofane den Vortritt lassen.

Ansonsten sorgt Hjulmand für wenig Überraschungen. Der Defensivverbund spielt schon seit Wochen in dieser Formation zusammen. Auf der rechten Bahn wird Flügelflitzer Ernest Poku auch defensiv gefordert sein.

So startet Bayer 04

So startet Arsenal

Arsenal
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️

🔙 Saliba returns
🕰️ Eze keeping things ticking
©️ Saka with the armband

Let's seize the moment, Gunners ✊
UEFA Champions League
Bundesliga
Leverkusen
Arsenal

UEFA Champions League
Bundesliga
Bayer 04 Leverkusen
FC Arsenal
