So startet Bayer gegen Arsenal

Für Patrik Schick hat es nicht gereicht: Nach seinen muskulären Problemen steht der Routiner zwar im Kader, muss im Sturmzentrum aber dem formstarken Teenager Christian Kofane den Vortritt lassen.

Ansonsten sorgt Hjulmand für wenig Überraschungen. Der Defensivverbund spielt schon seit Wochen in dieser Formation zusammen. Auf der rechten Bahn wird Flügelflitzer Ernest Poku auch defensiv gefordert sein.

So startet Bayer 04

So startet Arsenal