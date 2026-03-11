UEFA Champions League
So startet Bayer gegen Arsenal
Um 18:45 Uhr eröffnet Bayer Leverkusen den Champions League-Mittwoch gegen den FC Arsenal. FT zeigt, welche Elf Trainer Kasper Hjulmand ins Rennen schickt.
@Maxppp
Für Patrik Schick hat es nicht gereicht: Nach seinen muskulären Problemen steht der Routiner zwar im Kader, muss im Sturmzentrum aber dem formstarken Teenager Christian Kofane den Vortritt lassen.
Ansonsten sorgt Hjulmand für wenig Überraschungen. Der Defensivverbund spielt schon seit Wochen in dieser Formation zusammen. Auf der rechten Bahn wird Flügelflitzer Ernest Poku auch defensiv gefordert sein.
So startet Bayer 04
So startet Arsenal
