„Gespräche intensivieren“: Sommer-Entscheidung nächste Woche?

Seit bald acht Jahren hütet Yann Sommer das Tor von Borussia Mönchengladbach. Dass ein solcher Klassemann den Fohlen in all den Jahren die Stange gehalten hat, ist alles andere als selbstverständlich. Denn der Schweizer Nationalkeeper hätte sicherlich das Format für eine noch höhere Klubkategorie.

Nun hoffen sie bei der Borussia, dass Sommer mit 33 nicht doch noch das Fernweh packt. In den nächsten Tagen will Roland Virkus mit seiner Nummer eins über einen neuen Vertrag sprechen. „Es war vereinbart, dass wir uns nach der Länderspielpause wieder zusammensetzen. Ich denke, nach dem Fürth-Spiel bietet sich die Möglichkeit, die Gespräche zu intensivieren“, so der Gladbacher Sportdirektor gegenüber dem ‚kicker‘.

Aus seinem Wunschszenario macht Virkus keinen Hehl: „Wir wollen auf jeden Fall mit Yann verlängern. Er ist in der Gegenwart ein unglaublich wichtiger Faktor in unserer Mannschaft und wäre das auch für die Zukunft. Gerade in einer Situation, in der für den Klub ein gewisser Umbruch ansteht, spielt Yann eine immens wichtige Rolle.“ Stand jetzt läuft Sommers Vertrag im Juni nächsten Jahres aus.

Linksfüße bevorzugt

Apropos Umbruch: Längst ist klar, dass sich der Gladbacher Kader in den kommenden Transferperioden signifikant verändern wird. Das Anforderungsprofil skizziert die ‚Bild‘: Die Mannschaft soll „endlich wieder mehr Linksfüße“ bekommen. Weitere gesuchte Eigenschaften: Kommunikationsfähigkeit, Zweikampfstärke und Ballsicherheit.