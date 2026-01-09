Achtung, Schalke: Union baggert an Shootingstar

Christopher Trimmel gehört bei Union Berlin noch immer zum wichtigen Personal. Der 38-jährige Kapitän soll aber entlastet und in Zukunft ersetzt werden. Dabei haben die Bosse von Union Berlin den Blick auf die 2. Bundesliga gerichtet. Genauer gesagt: in Richtung Gelsenkirchen.

Nach Informationen der ‚Bild‘ versuchen die Köpenicker, Mika Wallentowitz vom FC Schalke 04 loszueisen. Der 18-Jährige brach in der laufenden Saison zu den Profis der Königsblauen durch und gehört seit November 2025 zum erweiterten Stammpersonal unter Trainer Miron Muslic.

Dem Bericht zufolge sucht Union genau die Attribute, die Wallentowitz mitbringt: „Dynamik, Tempo, Geradlinigkeit, Mentalität und enorme Vielseitigkeit“. Natürlich weiß man dies auch auf Schalke zu schätzen. Problematisch ist, dass Wallentowitz noch nicht mit einem Profivertrag ausgestattet wurde.

Auch Milan dran

Diesbezüglich liegt dem Talent zwar ein Vertragsangebot von Schalke vor, unterschrieben wurden die Dokumente aber noch nicht. Der Fördervertrag von Wallentowitz läuft im Sommer aus, eine Option zur Ausdehnung bis 2027 besteht offenbar. Mit einer Verlängerung und der Beförderung zum Profi würde der Youngster den Wechselgerüchten aber vorerst den Wind aus den Segeln nehmen.

Neben Union hat auch der AC Mailand Interesse an Wallentowitz hinterlegt, so das Boulevardblatt. Somit stehen dem Rechtsfuß verschiedene Türen offen. Er könnte seinen Weg auf Schalke fortsetzen, den Schritt zu Union in die Bundesliga gehen oder das große Abenteuer wählen und versuchen, bei den Rossoneri zum Topspieler zu reifen.