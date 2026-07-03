Allegri setzt seine Unterschrift

Die SSC Neapel hat einen neuen Trainer. Massimiliano Allegri heuert bei Gli Azzurri an und unterschreibt am Vesuv bis 2029. Nachdem der 58-Jährige mit dem AC Mailand am letzten Spieltag die Champions League verpasste hatte, war in der Domstadt Schluss.

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Mit Napoli spielt Allegri in der kommenden Saison dann doch in der Königsklasse. Dorthin hatte Antonio Conte die SSC geführt und anschließend seinen Abschied verkündet. Allegri feierte als Trainer bereits sechs italienische Meisterschaften. Mit Neapel soll Scudetto Nummer sieben gelingen.