Noch zwei schnelle Abgänge beim VfB?

Drei Profis hat der VfB Stuttgart im laufenden Wechselfenster bereits abgegeben. Dabei wird es aller Voraussicht nach aber nicht bleiben, der ein oder andere Abgang ist noch zu erwarten.

von Julian Jasch
Leonidas Stergiou guckt doof aus der Wäsche @Maxppp

Für Mittelstürmer Jovan Milosevic (20/Leihe zu Werder Bremen), Flügelflitzer Silas (27/Mainz 05) und Sechser Yannik Keitel (25/FC Augsburg) hat der VfB Stuttgart bereits neue Arbeitgeber gefunden. Inzwischen kündigt sich mindestens ein weiterer Abgang bei den Schwaben an.

Am gestrigen Mittwoch sickerte durch, dass Abwehrspieler Leonidas Stergiou (23) grünes Licht für eine Leihe zum 1. FC Heidenheim erteilt wurde. Heute wird der Schweizer zum Medizincheck erwartet, eine Kaufoption wurde dem Bundesligakontrahenten nicht gewährt.

Zuvor hatte der VfB den Deal auf Wunsch von Chefcoach Sebastian Hoeneß auf Eis gelegt. Nun wurde Stergiou aber trotz der anhaltenden Verletzungs- und Krankheitswelle in der Verteidigung die Freigabe erteilt. Übrigens: Auch Offensivspieler Lazar Jovanovic (19) hätte Bad Cannstatt im Winter vorläufig verlassen dürfen, eine Leihe zu Ex-Klub Roter Stern Belgrad fiel jedoch aufgrund einer Rückenverletzung ins Wasser.

Catovi soll aktuell nicht gehen

Abzuwarten bleibt, ob der DFB-Pokalsieger auch den von der TSG Hoffenheim umgarnten Mirza Catovi (18) ziehen lässt. Zur Stunde sollen die Stuttgarter jegliche Abwerbeversuche abblocken, dem Jungspund wird bei der TSG aber anscheinend ein Karriereplan vorgelegt, der schneller in die Bundesliga führt. Bis zum Deadline Day am 2. Februar könnten also noch heiße Verhandlungen zwischen den Vereinen geführt werden.

