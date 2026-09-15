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Ex-Milan-Star Bennacer kommt endlich unter

von Tom Steinmetzler
Bennacer im Zweikampf @Maxppp

Mittelfeldspieler Ismaël Bennacer wechselt nach Katar. Der 28-Jährige unterschreibt bei Al Gharafa. Eine Ablöse wird nicht fällig, da der AC Mailand den Vertrag mit dem 54-fachen algerischen Nationalspieler im August vorzeitig aufgelöst hatte.

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Bennacer war 2019 für 17 Millionen Euro nach Mailand gekommen. Er absolvierte 178 Spiele für die Rossoneri und erzielte dabei acht Treffer. In den vergangenen zwei Saisons war Bennacer erst an Olympique Marseille und dann an Dinamo Zagreb verliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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