Hohe Kaufoption: Nürnberg findet Diop-Ersatz

Der 1. FC Nürnberg reagiert auf den frühzeitigen Leihabbruch von Pape Demba Diop (22) und holt Ersatz an Bord. Nach Informationen der ‚L’Équipe‘ befindet sich Rabby Nzingoula (20) im Anflug aufs Frankenland. Der renommierten französischen Sportzeitung zufolge wird der defensive Mittelfeldspieler für die restliche Saison von Racing Straßburg ausgeliehen.

Final werde der Deal, der eine Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro beinhalten soll, in den kommenden Tagen abgeschlossen. Beim FCN verspricht sich Nzingoula häufigere Spielanteile, in der laufenden Saison stand er bislang erst 210 Minuten verteilt auf acht Partien auf dem Feld.