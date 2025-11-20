WM-Playoffs: Gegner für Italien & Türkei stehen fest

Während die meisten Startplätze für die Weltmeisterschaft 2026 bereits vergeben sind, müssen einige Nationalmannschaften eine Extrarunde drehen, um sich zu qualifizieren. Die Begegnungen des interkontinentalen Turnierzweigs werden in Mexiko (Guadalajara und Monterrey) stattfinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der heutigen Auslosung der Playoffs erwischte Italien im europäischen Turnierzweig ein vergleichsweise leichtes Los. Die Mannschaft von Nationaltrainer Gennaro Gattuso geht Schweden aus dem Weg und trifft auf Nordirland. Die türkische Nationalmannschaft bekommt es mit Rumänien zu tun.

Die Paarungen

Interkontinentale WM-Playoffs

Halbfinale 1: Neukaledonien – Jamaika

Halbfinale 2: Bolivien – Surinam

Finale 1: DR Kongo – Sieger Halbfinale 1

Finale 2: Irak – Sieger Halbfinale 2

Unter der Anzeige geht's weiter

Europäische WM-Playoffs

Weg A

Halbfinale 1: Italien – Nordirland

Halbfinale 2: Wales – Bosnien & Herzegowina

Weg B

Halbfinale 3: Ukraine – Schweden

Halbfinale 4: Polen – Albanien

Weg C

Halbfinale 5: Türkei – Rumänien

Halbfinale 6: Slowakei – Kosovo

Weg D

Halbfinale 7: Dänemark – Nordmazedonien

Halbfinale 8: Tschechien – Irland