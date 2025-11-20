WM-Playoffs: Gegner für Italien & Türkei stehen fest
Während die meisten Startplätze für die Weltmeisterschaft 2026 bereits vergeben sind, müssen einige Nationalmannschaften eine Extrarunde drehen, um sich zu qualifizieren. Die Begegnungen des interkontinentalen Turnierzweigs werden in Mexiko (Guadalajara und Monterrey) stattfinden.
Bei der heutigen Auslosung der Playoffs erwischte Italien im europäischen Turnierzweig ein vergleichsweise leichtes Los. Die Mannschaft von Nationaltrainer Gennaro Gattuso geht Schweden aus dem Weg und trifft auf Nordirland. Die türkische Nationalmannschaft bekommt es mit Rumänien zu tun.
Die Paarungen
Interkontinentale WM-Playoffs
Halbfinale 1: Neukaledonien – Jamaika
Halbfinale 2: Bolivien – Surinam
Finale 1: DR Kongo – Sieger Halbfinale 1
Finale 2: Irak – Sieger Halbfinale 2
Europäische WM-Playoffs
Weg A
Halbfinale 1: Italien – Nordirland
Halbfinale 2: Wales – Bosnien & Herzegowina
Weg B
Halbfinale 3: Ukraine – Schweden
Halbfinale 4: Polen – Albanien
Weg C
Halbfinale 5: Türkei – Rumänien
Halbfinale 6: Slowakei – Kosovo
Weg D
Halbfinale 7: Dänemark – Nordmazedonien
Halbfinale 8: Tschechien – Irland
