FC Bayern: Kim-Klausel sinkt deutlich

Mit hohen Erwartungen hatte der FC Bayern Min-jae Kim (28) 2023 für rund 50 Millionen Euro von der SSC Neapel verpflichtet. Hinter Dayot Upamecano (27) und Jonathan Tah (29) ist der Innenverteidiger inzwischen in der Rangordnung allerdings nur die Nummer drei. Wie lange der Südkoreaner das Münchner Trikot noch tragen wird, steht derzeit in den Sternen. Nun sickern weitere Details zu seiner Ausstiegsklausel durch.

Bereits bekannt war, dass in Kims bis 2028 datiertem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 100 Millionen Euro verankert ist. Diese Summe verringert sich im kommenden Sommer aber offenbar. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ liegt der Passus dann bei 70 Millionen Euro.

Die Klausel ist für zukünftige Verhandlungen jedoch voraussichtlich ohnehin obsolet. Dass ein Interessent diesen Betrag für den fehleranfälligen Rechtsfuß auf den Tisch legt, ist unwahrscheinlich. Auch Bayern würde Kim mutmaßlich schon für einen niedrigeren Preis ziehen lassen.

Interesse aus Italien

Einen Markt hat der Abwehrspieler vor allem in Italien. Juventus Turin und der AC Mailand gelten als interessiert und denken Berichten zufolge auch über einen Wintervorstoß nach. Inter Mailand soll sich ebenfalls mit Kim beschäftigen. Dessen hohes Gehalt im zweistelligen Millionenbereich wollen die Serie A-Klubs aber nicht zahlen.