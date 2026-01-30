CL-Auslosung: Gegner für BVB & Bayer stehen fest

Um 12 Uhr fand am heutigen Freitag in Nyon in der Schweiz die Auslosung der Play-offs der Champions League statt. Ein deutsches Duell zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund wird es nicht geben.
So geht es jetzt weiter
Die Play-offs finden am 17. und 18. (Hinspiele) sowie am 24. und 25. Februar (Rückspiele) statt. Der FC Bayern ist erst wieder im März an der Reihe. Der restliche Turnierbaum, wenn dann auch die Bayern eingreifen, wird am 27. Februar ausgelost. Die Bayern können dabei auf Atalanta Bergamo, Leverkusen, Dortmund oder Piräus treffen. Schon im Achtelfinale könnte also dann etwas verspätet doch ein deutsches Duell drohen.
Spannende Duelle
Damit stehen die Duelle fest. Ein deutsches Duell wird damit vermieden, Bayer trifft auf Olympiakos, der BVB auf Atalanta. Besonders spannend auch: Benfica, das am letzten Spieltag in der Ligaphase durch das 4:2 gegen Real Madrid in der letzten Sekunde noch in die Play-offs kam und Real aus den Top Acht schoss, trifft erneut auf die Königlichen.
Die Begegnungen in der Übersicht
- Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo
- Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen
- Benfica - Real Madrid
- Bodö/Glimt - Inter Mailand
- Qarabag - Newcastle United
- AS Monaco - Paris St. Germain
- Galatasaray - Juventus Turin
- FC Brügge - Atlético Madrid
Pirès zieht
So, jetzt schreitet Robert Pirès zur Tat. Zunächst werden die ungesetzten Teams gezogen. Ihnen wird im Anschluss dann ein gesetztes Team zugelost.
Prozedere wird erklärt
Bevor es losgeht, zeigt ein Erklärvideo, wie die Auslosung funktioniert. Die ersten acht Teams ab Rang neun sind gesetzt, ihnen wird eines von zwei möglichen Teams, abhängig von der Tabelle, zugelost. Die gesetzten Teams genießen im Rückspiel Heimrecht.
Losfee
Die Kugeln ziehen wird Robert Pirès. Der einstige französische Superstar erlebte seine Blütezeit beim FC Arsenal. Dem Team, das die Ligaphase in dieser Saison souverän gewinnen konnte.
