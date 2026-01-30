CL-Auslosung: Gegner für BVB & Bayer stehen fest

Die Play-offs finden am 17. und 18. (Hinspiele) sowie am 24. und 25. Februar (Rückspiele) statt. Der FC Bayern ist erst wieder im März an der Reihe. Der restliche Turnierbaum, wenn dann auch die Bayern eingreifen, wird am 27. Februar ausgelost. Die Bayern können dabei auf Atalanta Bergamo, Leverkusen, Dortmund oder Piräus treffen. Schon im Achtelfinale könnte also dann etwas verspätet doch ein deutsches Duell drohen.