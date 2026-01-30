Menü Suche
FT-Kurve UEFA Champions League

CL-Auslosung: Gegner für BVB & Bayer stehen fest

Um 12 Uhr fand am heutigen Freitag in Nyon in der Schweiz die Auslosung der Play-offs der Champions League statt. Ein deutsches Duell zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund wird es nicht geben.

von Dominik Sandler
2 min.
Die Auslosung der Champions League @Maxppp

So geht es jetzt weiter

Die Play-offs finden am 17. und 18. (Hinspiele) sowie am 24. und 25. Februar (Rückspiele) statt. Der FC Bayern ist erst wieder im März an der Reihe. Der restliche Turnierbaum, wenn dann auch die Bayern eingreifen, wird am 27. Februar ausgelost. Die Bayern können dabei auf Atalanta Bergamo, Leverkusen, Dortmund oder Piräus treffen. Schon im Achtelfinale könnte also dann etwas verspätet doch ein deutsches Duell drohen.

Die Auslosung im FT-Style

Spannende Duelle

Damit stehen die Duelle fest. Ein deutsches Duell wird damit vermieden, Bayer trifft auf Olympiakos, der BVB auf Atalanta. Besonders spannend auch: Benfica, das am letzten Spieltag in der Ligaphase durch das 4:2 gegen Real Madrid in der letzten Sekunde noch in die Play-offs kam und Real aus den Top Acht schoss, trifft erneut auf die Königlichen.

Die Begegnungen in der Übersicht

  • Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo
  • Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen
  • Benfica - Real Madrid
  • Bodö/Glimt - Inter Mailand
  • Qarabag - Newcastle United
  • AS Monaco - Paris St. Germain
  • Galatasaray - Juventus Turin
  • FC Brügge - Atlético Madrid

Pirès zieht

So, jetzt schreitet Robert Pirès zur Tat. Zunächst werden die ungesetzten Teams gezogen. Ihnen wird im Anschluss dann ein gesetztes Team zugelost.

Prozedere wird erklärt

Bevor es losgeht, zeigt ein Erklärvideo, wie die Auslosung funktioniert. Die ersten acht Teams ab Rang neun sind gesetzt, ihnen wird eines von zwei möglichen Teams, abhängig von der Tabelle, zugelost. Die gesetzten Teams genießen im Rückspiel Heimrecht.

Losfee

Die Kugeln ziehen wird Robert Pirès. Der einstige französische Superstar erlebte seine Blütezeit beim FC Arsenal. Dem Team, das die Ligaphase in dieser Saison souverän gewinnen konnte.

UEFA Champions League
BVB
Leverkusen

UEFA Champions League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
