Darmstadt holt Bayern-Talent Dettoni

Der SV Darmstadt 98 begrüßt ein neues Talent in seinen Reihen. Die Lilien sichern sich Grayson Dettoni, der per Leihe vom FC Bayern ans Böllenfalltor wechselt. Dem Vernehmen nach sichert sich der Zweitligist eine Kaufoption.

Ein Profispiel für die Münchner hat Dettoni nicht absolviert, unter Vincent Kompany fehlte auch langfristig die Perspektive. Der 20-jährige Innenverteidiger will seine ersten Schritte im Profifußball jetzt in Darmstadt gehen.