Eintracht: Hinteregger verpasst das Finale

Die Saison 2021/22 ist für Martin Hinteregger beendet. Wie Eintracht Frankfurt mitteilt, hat sich der Abwehrchef beim gestrigen Halbfinalsieg gegen West Ham United (1:0) eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die ihn fortan zum Zuschauen zwingt. Damit verpasst Hinteregger auch das Endspiel der Europa League am 18. Mai (21 Uhr) gegen die Glasgow Rangers.

In der laufenden Saison zeigte der 29-jährige Österreicher zunächst etwas dürftige Leistungen, stabilisierte sich zuletzt aber wieder und war ein entscheidender Faktor auf dem Weg nach Sevilla. Unterdessen sind noch drei weitere Frankfurter angeschlagen. Trainer Oliver Glasner sagt: „Djibril Sow hat sich die Nase gebrochen. Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen, ob er eine Maske erhält. Bei Rafael Borré und Jens Petter Hauge zwickt es etwas. Wir werden kein Risiko einer Muskelverletzung eingehen.“ Am Sonntag (15:30 Uhr) empfängt die SGE am vorletzten Spieltag der Bundesliga Borussia Mönchengladbach.