Harry Kane wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag bereits am lädierten Sprunggelenk operiert und ist bereit für sein Rehaprogramm. Das teilt Rekordmeister Bayern München am frühen Samstagvormittag mit und auch der 33-Jährige selbst meldet sich per Social Media zu Wort: „Die Höhen und Tiefen des Lebens. Natürlich bin ich sehr enttäuscht über diese Verletzung, aber wie immer ist es eine Gelegenheit, Durchhaltevermögen zu beweisen und mich bis 2027 weiter zu verbessern. Ich werde frisch und bereit zurück sein, um die entscheidende Phase der Saison in Angriff zu nehmen.“

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Kane hatte sich im Spiel gegen den 1. FC Köln (1:1) am gestrigen Abend einen Syndesmosebandriss im linken Fuß zugezogen. Bereits nach 20 Minuten hatte der Weltfußballer den Platz verlassen müssen. Wegen der Schwere der Verletzung ist mit einer mindestens dreimonatigen Ausfallzeit zu rechnen.