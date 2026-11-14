Eric Maxim Choupo-Moting (37) hat seinen ehemaligen Kollegen einen Besuch abgestattet. Vom Stürmer selbst veröffentlichte Fotos zeigen ihn an der Säbener Straße mit den verletzten Stars Manuel Neuer (40) und Jamal Musiala (23).

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Choupo-Moting befindet sich aktuell auf der Suche nach einem neuen Klub. Seinen am 31. Dezember auslaufenden Vertrag bei RB New York wird der gebürtige Hamburger nicht verlängern. Er hat sich vielmehr schon aus den USA verabschiedet und ist offen für eine neue Aufgabe. ‚Sky‘ brachte kürzlich sogar eine Rückkehr in die Bundesliga ins Spiel. Für die Bayern spielte Choupo zwischen 2020 und 2023, dreimal durfte er die Meisterschale in die Höhe strecken.