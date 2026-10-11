16 Gegentore hat Eintracht Frankfurt in den ersten fünf Bundesligapartien bereits hinnehmen müssen. Dass dies Adi Hütter überhaupt nicht schmeckt, überrascht wenig. Der Österreicher sparte im Nachgang der Pleite in Leipzig nicht mit Kritik und nahm vor allem Kapitän Robin Koch in die Pflicht: „Von einem Führungsspieler und Kapitän erwarte ich einfach etwas anderes. Wenn du 16 Tore bekommst und Leader in der Abwehr bist, dann setze ich irgendwann auch mal ein Zeichen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich erwarte mehr von Robin.“

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Die Konsequenz: Hütter nahm den Innenverteidiger bereits zur Halbzeitpause vom Feld, um ihn zu „erlösen“. Der 30-Jährige ist für das kollektive Defensivversagen jedoch nicht alleinverantwortlich: „Die Gegentore waren viel zu einfach. Wenn du hier in Leipzig so verteidigst und in solche Konter läufst, ist das, was das Verteidigen betrifft, einfach nicht bundesligatauglich.“

Auch Stürmer Jonathan Burkardt schlägt in dieselbe Kerbe: „Die Führungsspieler haben wieder versagt. Wir verlieren 6:0 und dann sind die Jungs gefragt, die den Laden zusammenhalten sollen. Das haben wir nicht geschafft. Das war hart.“ Der 26-Jährige fordert eine Reaktion der gesamten Mannschaft: „Wir haben total sorglos verteidigt. Es fehlt an Verantwortung, die jeder Spieler für sich selbst übernimmt.“

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Keeper Noah Atubolu (24), der das Unheil aus nächster Nähe mitansehen musste, schlägt ebenfalls Alarm: „Wie wir in dieses Spiel reingehen, ist unterirdisch. Die Art und Weise, wie man hier sechs Tore bekommt, geht ganz und gar nicht. Wir verlieren hier 6:0, wofür wir uns schämen müssen. So darf es nicht weitergehen.“

Auf dem Transfermarkt versagt?

In der vergangenen Spielzeit stand die Eintracht deutlich besser da. Nach fünf Spieltagen belegte man mit neun Punkten den vierten Platz. Doch bereits damals war die anfällige Defensive mit 13 Gegentoren ein Dorn im Auge. Der Führungsetage rund um Sportvorstand Markus Krösche war diese Problemzone zwar bewusst, adäquate Verstärkungen wurden jedoch nicht verpflichtet.

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Mit Nathaniel Brown (23/FC Bayern), Arthur Theate (26/FC Bologna), Rasmus Kristensen (28/FC Midtjylland) und Auréle Amenda (22/Coventry City) wurden im Sommer gleich vier Verteidiger abgegeben, ohne gleichwertig nachzubessern. Als Neuzugänge wurden lediglich Otávio (20) und Lilian Brassier (26) präsentiert.

Auf den Außenverteidigerpositionen ist die SGE noch dünner aufgestellt: Mit Elias Baum (20) und Keita Kosugi (20) steht auf beiden Seiten jeweils nur ein gelernter Akteur zur Verfügung. Zwar können Nnamdi Collins (22) oder Ansgar Knauff (26) im Notfall aushelfen, doch ansonsten bleibt nur noch Routinier Timothy Chandler (36) als Notnagel. Auf der linken Abwehrseite existiert hinter Kosugi aktuell sogar überhaupt keine echte Alternative mehr.