HSV sucht neuen Grönbaek

Der Hamburger SV bereitet sich auf mögliche Transfers in der Winterpause vor. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, soll es dabei nicht nur um kurzfristige Verstärkungen gehen, sondern auch um Leihen mit anschließender Kaufoption.

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Der Transfer von Albert Grönbaek soll dabei als Vorbild dienen. Der 25-jährige Däne wurde im Winter 2025 von Stades Rennes mit Kaufoption ausgeliehen. Dann entwickelte sich der offensive Mittelfeldspieler schnell zum Leistungsträger, woraufhin die Hamburger ihn im Sommer für 4,7 Millionen Euro festverpflichteten.