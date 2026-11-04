Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

HSV sucht neuen Grönbaek

von Yannick Uhry - Quelle: Sport Bild
Albert Grönbaek freut sich hart @Maxppp

Der Hamburger SV bereitet sich auf mögliche Transfers in der Winterpause vor. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, soll es dabei nicht nur um kurzfristige Verstärkungen gehen, sondern auch um Leihen mit anschließender Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Transfer von Albert Grönbaek soll dabei als Vorbild dienen. Der 25-jährige Däne wurde im Winter 2025 von Stades Rennes mit Kaufoption ausgeliehen. Dann entwickelte sich der offensive Mittelfeldspieler schnell zum Leistungsträger, woraufhin die Hamburger ihn im Sommer für 4,7 Millionen Euro festverpflichteten.

veröffentlicht am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
Albert Grønbæk

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Albert Grønbæk Albert Grønbæk
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert