Watzke packt über Nmecha-Telefonat aus

Der Kronenjubel von Felix Nmecha hat Hans-Joachim Watzke zu einem Statement genötigt. Im Podcast ‚Ausgerechnet‘ enthüllt der Boss von Borussia Dortmund den Inhalt aus einem einstündigen Videotelefonat, das er mit dem in die Kritik geratenen Mittelfeldspieler geführt hatte: „Ich habe ihm gesagt: Felix, das größte Problem ist, ich verstehe, dass du diesen zweiten Teil des Jubels anders interpretierst als andere. Aber wenn du merkst, dass es die Fans spaltet, vielleicht hast du dann auch die Einsicht. Du machst es einfach mal nicht mehr, weil es spaltet.“ Eine Zusage erhielt Watzke aber nicht umgehend. „Er will sich das überlegen. Ich würde mich freuen, wenn er das lässt“, so der 67-Jährige.

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Watzke stellt aber auch sehr deutlich klar: „Niemand bei Borussia Dortmund, wirklich niemand, und ich am allerwenigsten, will ihm das Beten verbieten.“ Eine Verbindung zur genannten Organisation will der Klubpräsident aber vermeiden. „Der Grundwertekodex von Borussia Dortmund und ‚Ballers in God‘ ist jetzt nicht komplett kompatibel“, erklärt das Vereinsoberhaupt. Nmecha soll zudem versichert haben, dass er keine homophoben Werte vertritt. Watzke zitiert den Mittelfeldspieler: „Ich liebe einen Menschen, der eine sexuell andere Orientierung hat, genauso sehr, wie ich einen Menschen liebe, der die nicht hat.“