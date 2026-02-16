Menü Suche
Prömel-Poker: VfB legt Angebot auf den Tisch

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Grischa Prömel bejubelt ein Tor @Maxppp

Der VfB Stuttgart ist den nächsten Schritt in Richtung Verpflichtung von Grischa Prömel (31) gegangen. Nachdem man laut dem ‚kicker‘ bereits die generelle Wechselbereitschaft des Mittelfeldspielers abgeklopft hatte, legte man Prömel ‚Sky‘ zufolge nun ein lukratives Angebot vor. Dieses solle auch nicht mehr exorbitant nachgebessert werden.

Prömel ist am Saisonende ablösefrei zu haben, da sein Vertrag bei der TSG Hoffenheim ausläuft. Die Kraichgauer machen sich nach wie vor Hoffnung auf eine Verlängerung, neue Gespräche stehen in dieser Woche an. Auch andere Bundesligisten wie Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg oder Eintracht Frankfurt warfen ihre Hüte in den Ring. Da Prömel gebürtiger Stuttgarter ist, haben die Schwaben jedoch ein echtes Faustpfand.

