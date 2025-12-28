Drei Winter-Baustellen beim HSV

Mittelstürmer

Die größte Baustelle des Hamburger SV befindet sich in vorderster Front. Kein Mittelstürmer im Kader der Rothosen erzielte bislang mehr als ein Tor in der Bundesliga. Trainer Merlin Polzin setzt meist auf Ransford Königsdörffer (24), der zwar bemüht ist, allerdings kaum Torgefahr ausstrahlt. Publikumsliebling Robert Glatzel (31) war lange außen vor, erzielte dann bei seinem Startelfdebüt gegen den VfB Stuttgart (2:1) gleich einen Treffer, ehe er sich einen Muskelfaseriss zuzog. Kapitän Yussuf Poulsen (31) eilt ohnehin von Verletzung zu Verletzung.

Auch die Bosse um Sportvorstand Stefan Kuntz haben erkannt, dass auf der Stürmerposition Nachholbedarf herrscht. Gesucht wird sowohl ein Stürmer mit Tempo, der insbesondere bei Umschaltsituationen seine Stärken hat, als auch ein klassischer Neuner, der Bälle festmachen und als Zielspieler fungieren kann. Die Hanseaten haben eine Liste von 30 Stürmern erstellt, von denen mindestens einer im Volkspark aufschlagen soll. Gehandelt wird unter anderem Damion Downs (21), der beim FC Southampton nicht auf die gewünschte Spielzeit kommt.

Flügel

Auch auf den offensiven Flügelpositionen hakt es im Norden. Von der rechten Seite aus gelangen Neuzugang Rayan Philippe (25) zwar immerhin vier Treffer, die nötige Konstanz geht dem Franzosen aber bislang noch ab. Fábio Vieira (25), der ebenfalls schon dort auflief, fehlt die nötige Spritzigkeit, zumal er sich im Zentrum wohler fühlt. Emir Sahiti (27) scheint keine bundesligataugliche Option zu sein.

Auf der linken Seite schränken Jean-Luc Dompé (30) hartnäckige Achillessehnenprobleme ein, an seine Bestform kommt er noch nicht heran. Seine Vertreter Alexander Rössing-Lelesiit (18) und Fabio Baldé (20) zeigen zwar vielversprechende Ansätze, dauerhaft konnten sie ihre PS aber noch nicht auf die Straße bringen. Ein torgefährlicher Flügelspieler, der im Idealfall beide Seiten bekleiden kann, würde den Rothosen also gut zu Gesicht stehen.

Schiene

Auf der rechten Schiene erwies sich Giorgi Gocholeishvili (24) zunächst als Verstärkung. In den vergangenen Wochen zeigt seine Formkurve allerdings etwas nach unten. William Mikelbrencis (21) fällt des Öfteren mit defensiven Unaufmerksamkeiten auf und auch Bakery Jatta (27) hat seine Stärken vorrangig in der Offensive. Kriegt Gocholeishvili seine Formprobleme nicht in den Griff, könnte auch hier über Neuzugänge nachgedacht werden.

Auf der linken Seite wird vor allem nach einem Backup und Konkurrenten für Miro Muheim (27) gefahndet, der zuletzt etwas überspielt wirkte. Bei Noah Katterbach (24) stehen die Zeichen auf Winterabschied, Bundesliga-Niveau schien man ihm beim HSV ohnehin nicht zu attestieren. Als Ersatz kursiert der Name Raoul Petretta (28) an der Elbe, der im Januar ablösefrei zu haben wäre.