Di María fällt gegen PSG aus

Massimiliano Allegri muss beim Champions League-Kracher gegen Paris St. Germain auf Ángel Di María verzichten. Wie Juventus Turin offiziell bestätigt, gehört der Sommerneuzugang gegen seinen Ex-Klub nicht zum Aufgebot.

Anfang Juli wechselte Di María ablösefrei nach Turin, nachdem der Vertrag in Paris zuvor nicht verlängert wurde. In der noch jungen Saison verpasste der 34-jährige Argentinier bereits zwei Spiele aufgrund einer Adduktorenverletzung. Am vergangenen Wochenende wurde er gegen den AC Florenz (1:1) zur Halbzeit ausgewechselt.