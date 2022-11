VfL Bochum: Hohes Budget im Winter

Der VfL Bochum kann in der kommenden Winter-Transferperiode kräftig investieren. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge stehen dem Revierklub für Neuzugänge zehn Millionen Euro zur Verfügung. Von der Summe sollen dem Vernehmen nach mindestens ein Innenverteidiger, ein Mittelstürmer und ein schneller Mittelfeldspieler gekauft werden.

Trainer Thomas Letsch bevorzuge entwicklungsfähige Spieler, heißt es. Dass die Bochumer auf so viel Geld zurückgreifen können, liegt unter anderem an dem Verkauf von WM-Fahrer Armel Bella Kotchap im Sommer. Der Innenverteidiger wechselte für zehn Millionen Euro zum FC Southampton in die Premier League.