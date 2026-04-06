Pavard sammelt wenig Argumente

Mehr und mehr verdichten sich die Anzeichen, dass Benjamin Pavard (30) im Sommer zumindest vorübergehend zu Inter Mailand zurückkehrt. Aufgrund der zuletzt schwachen Auftritte des französischen Weltmeisters von 2018 geht die ‚L’Équipe‘ nicht davon aus, dass Olympique Marseille die Kaufoption über 15 Millionen Euro ziehen wird. Gleichzeitig schwinden Pavards Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme.

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Am Deadline Day hatte OM den polyvalenten Abwehrspieler von den Nerazzurri ausgeliehen. 33 Einsätze später ziehen die Verantwortlichen ein ernüchterndes Fazit. Zwischenzeitlich wurde sogar mal Borussia Dortmund mit Pavard in Verbindung gebracht, in seiner jetzigen Form dürfte er aber kein Thema an der Strobelallee sein.