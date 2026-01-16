Letzte Details: Ter Stegen vor der Unterschrift

Marc-André ter Stegen hütet bald wohl das Tor des FC Girona. Wie der katalanische Radiosender ‚Cadena SER‘ berichtet, befindet sich der entsprechende Leih-Deal bis Saisonende in den letzten Zügen, wenige Details gelte es noch zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ter Stegen habe dem Wechsel zugestimmt, Girona wird seinerseits „zahlen, was es sich leisten kann“. Der FC Barcelona freut sich, diesen Teil vom hohen Gehalt des 33-jährigen DFB-Keepers einzusparen.

Ter Stegen ist in Barcelona zwar formal Kapitän, Neuzugang Joan García (24) hat ihm jedoch den Rang abgelaufen. Schwerere Verletzungen kosteten den DFB-Keeper seinen Stammplatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ter Stegen will die WM spielen

Für die WM im Sommer ist er dennoch als Nummer eins vorgesehen, sofern er die nötige Spielpraxis mitbringt. Diese holt sich ter Stegen nun im Abstiegskampf von La Liga. Girona liegt aktuell auf Platz 13.