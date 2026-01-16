Menü Suche
Letzte Details: Ter Stegen vor der Unterschrift

Um seine Chance zu wahren, bei der WM im deutschen Tor zu stehen, muss Marc-André ter Stegen den FC Barcelona in diesem Winter verlassen. Nun biegt die Leihe in die Nachbarschaft auf die Zielgerade.

von Lukas Hörster - Quelle: Cadena SER
1 min.
Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona @Maxppp

Marc-André ter Stegen hütet bald wohl das Tor des FC Girona. Wie der katalanische Radiosender ‚Cadena SER‘ berichtet, befindet sich der entsprechende Leih-Deal bis Saisonende in den letzten Zügen, wenige Details gelte es noch zu klären.

Ter Stegen habe dem Wechsel zugestimmt, Girona wird seinerseits „zahlen, was es sich leisten kann“. Der FC Barcelona freut sich, diesen Teil vom hohen Gehalt des 33-jährigen DFB-Keepers einzusparen.

Ter Stegen ist in Barcelona zwar formal Kapitän, Neuzugang Joan García (24) hat ihm jedoch den Rang abgelaufen. Schwerere Verletzungen kosteten den DFB-Keeper seinen Stammplatz.

Ter Stegen will die WM spielen

Für die WM im Sommer ist er dennoch als Nummer eins vorgesehen, sofern er die nötige Spielpraxis mitbringt. Diese holt sich ter Stegen nun im Abstiegskampf von La Liga. Girona liegt aktuell auf Platz 13.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Girona
Marc-André ter Stegen

