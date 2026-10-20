Cillessen vor der Unterschrift

Der 65-fache niederländische Nationaltorhüter Jasper Cillessen hat einen neuen Klub gefunden. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, wird der 37-Jährige bei den Go Ahead Eagles bis zum Saisonende unterschreiben. Eigentlich hatte Cillessen auf einen Zweijahresvertrag gehofft.

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Der Niederländer spielte in seiner Karriere drei Jahre beim FC Barcelona, der FC Valencia hatte 2019 35 Millionen Euro für seine Dienste bezahlt. In Deventer soll Cillessen die Qualität zwischen den Pfosten steigern, Neuzugang Kjetil Haug (28) kann dort bislang nicht überzeugen.