Zakaria nach Frankreich?

Denis Zakaria bietet sich eine Möglichkeit in der Ligue 1. Nach FT-Informationen bekundet Olympique Marseille Interesse an dem 26-jährigen Mittelfeldspieler, der in dieser Saison ein äußerst glückloses Dasein beim FC Chelsea fristet. Zuletzt fand sich Zakaria teilweise nicht einmal mehr im Spieltagskader wieder.

Bis zum Saisonende ist der ehemalige Gladbacher noch von Juventus Turin an die Blues verliehen. Wirklich Verwendung hat man allerdings weder an der Stamford Bridge noch bei der Alten Dame für den dynamischen Rechtsfuß. In Marseille hingegen besteht vor allem dann Bedarf, wenn Mattéo Guendouzi (24) im Sommer wie erwartet den nächsten Schritt macht.

