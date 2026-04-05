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2. Bundesliga

Schalke: Karaman gibt Verletzungsupdate

von Lukas Weinstock
1 min.
Kenan Karaman ist mit der Saison des FC Schalke 04 nicht zufrieden. @Maxppp

Kenan Karaman hat sich zu seiner verletzungsbedingten Auswechselung geäußert. „Ich habe einen leichten Schmerz im rechten Knie gespürt. Es hat sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgebaut. Es war auch nicht so schlimm. Ich habe gemerkt, dass es besser wäre, wenn ich rausgehe. Inzwischen fühlt es sich eigentlich wieder ganz okay an“, so der 32-jährige Angreifer nach dem 1:0-Sieg der Königsblauen gegen den Karlsruher SC.

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Das Topspiel gegen die SV Elversberg am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) wird der Schalker Kapitän aber definitiv verpassen, da er gegen den KSC seine fünfte Gelbe Karte sah. Auch die Innenverteidiger Mertcan Ayhan (19/Gelbsperre) und Nikola Katic (29/Knieverletzung) werden im Spitzenspiel fehlen. Der Einsatz von Torjäger Edin Dzeko (40/Schulterverletzung) ist fraglich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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