Schalke: Karaman gibt Verletzungsupdate

Kenan Karaman hat sich zu seiner verletzungsbedingten Auswechselung geäußert. „Ich habe einen leichten Schmerz im rechten Knie gespürt. Es hat sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgebaut. Es war auch nicht so schlimm. Ich habe gemerkt, dass es besser wäre, wenn ich rausgehe. Inzwischen fühlt es sich eigentlich wieder ganz okay an“, so der 32-jährige Angreifer nach dem 1:0-Sieg der Königsblauen gegen den Karlsruher SC.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Topspiel gegen die SV Elversberg am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) wird der Schalker Kapitän aber definitiv verpassen, da er gegen den KSC seine fünfte Gelbe Karte sah. Auch die Innenverteidiger Mertcan Ayhan (19/Gelbsperre) und Nikola Katic (29/Knieverletzung) werden im Spitzenspiel fehlen. Der Einsatz von Torjäger Edin Dzeko (40/Schulterverletzung) ist fraglich.