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Mainz: Daran hakt der Posch-Deal

von Simon Martis - Quelle: Bild
1 min.
Stefan Posch könnte Mainz 05 erhalten bleiben @Maxppp

Der FSV Mainz 05 arbeitet weiter unter Hochdruck an einer festen Verpflichtung von Stefan Posch. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ziehen sich die Verhandlungen mit Como 1907 allerdings hin, weil beide Klubs bei der Ablöse noch auseinanderliegen. Die Italiener fordern demnach rund 6,4 Millionen Euro für den 29-jährigen Innenverteidiger.

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So viel hatte Como im vergangenen Jahr aufgrund einer Kaufverpflichtung selbst an den FC Bologna überwiesen und möchte die Summe nun möglichst wieder einnehmen. Die Rheinhessen halten die Forderung jedoch für zu hoch. „Die Frage ist doch, ob das der Marktwert für einen 29-Jährigen ist“, sagt 05-Boss Christian Heidel. Eine Einigung bleibt dennoch in Sicht, da der Österreicher gerne in Mainz bleiben würde und Como nicht mehr mit ihm plant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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