Friedrich: Khedira soll „Sieger-Gen“ einführen

Arne Friedrich setzt große Hoffnungen in die Auswirkungen der Verpflichtung von Sami Khedira (33). „Sami ist Weltmeister, er hat in den größten Teams mit den besten Fußballern dieser Welt gespielt. Er hat ein Sieger-Gen und das wollen wir hier natürlich einführen. Irgendwann müssen wir auch mal dahin kommen, dass wir überzeugt sind, die Spiele zu gewinnen“, sagt der neue Sportdirektor von Hertha BSC im ‚DAZN‘-Interview.

„Sami ist ein sehr guter Charakter, er ist sehr bodenständig“, fährt Friedrich fort, „ich wünsche mir einfach, dass er ein Vorbild für die anderen ist. Wir haben tolle Jungs in unserer Kabine, aber ich glaube schon, dass es uns schon an dieser organischen, authentischen Führung fehlt und da wird er eine sehr wichtige Rolle einnehmen.“ Sein Hertha-Debüt könnte Khedira, der ablösefrei von Juventus Turin nach Berlin wechselte, bereits am heutigen Freitagabend gegen den FC Bayern München (20 Uhr) feiern.