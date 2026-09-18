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UEFA Nations League

Frankreich: Zidane beruft sieben Neulinge

von Tobias Feldhoff
1 min.
Zinédine Zidane plaudert auf der PK @Maxppp

Zinedine Zidane setzt beim Auftakt als französischer Nationaltrainer auf frisches Blut. Insgesamt beruft der Weltmeister von 1998 sieben Spieler ohne Länderspielerfahrung in seinen Kader.

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Noch keine Partie für die Equipe Tricolore absolviert haben bislang die Torhüter Robin Risser (21/RC Lens), Guillaume Restes (21/FC Toulouse), die Abwehrspieler Jérémy Jacquet (21/FC Liverpool) und Pierre Kalulu (26/Juventus Turin), die Mittelfeldspieler Andy Diouf (23/ Inter Mailand) und Lucas Da Cunha (25/Como 1907) sowie Angreifer Estéban Lepaul (26/Stade Rennes).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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