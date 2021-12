Arsenal will Balogun verleihen

Folarin Balogun könnte den FC Arsenal für den Rest der Saison verlassen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Gunners entschieden, ihr Stürmertalent zu verleihen. Wohin es für den 20-Jährigen geht, sei noch unklar, alle Parteien stünden in entsprechenden Diskussionen. Zahlreiche Klubs sind an Balogun interessiert.

Im Frühjahr war der englische U21-Nationalspieler noch mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht worden. Zeitweise war sogar von einer Einigung mit RB Leipzig berichtet worden. Balogun entschied sich jedoch zur Verlängerung bei Arsenal bis 2025. In dieser Saison stand er bislang in nur zwei Premier League-Spielen auf dem Platz.