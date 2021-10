Bayern siegt souverän gegen Benfica: Die Noten zum Spiel

Im Estádio de Luz empfing Benfica Lissabon am Mittwochabend den FC Bayern zum dritten Spieltag der Champions League. Der Favorit aus der Bundesliga machte gleich zu Beginn der Partie Dampf und setzte die Defensivlinie der Adler aus Portugal unter Druck. Schon nach neun Minuten kam Robert Lewandowski aus kurzer Distanz zum Kopfball. Den Versuch des Polen nach Flanke von Kingsley Coman konnte Benfica-Torwart Odysseas Vlachodimos aber parieren.

Im weiteren Verlauf gelang es Benfica mehr und mehr durch eigene Angriffe und eine robuste Gangart für Entlastung zu sorgen. So war es Darwin Núñez, der die erste brandgefährliche Möglichkeit für Benfica verzeichnete. Seinen Schuss aus zehn Metern in halblinker Position zwang Manuel Neuer zu einer Glanzparade (32.). Zuvor verschätzte sich Dayot Upamecano und Niklas Süle musste den Stellungsfehler seines Nebenmannes ausbügeln.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Bayern dann doch noch der Führungstreffer. Allerdings griff der VAR ein und nahm das Tor von Robert Lewandowski (43.) zurück. Nach Flanke von Kingsley Coman versenkte der Torjäger die Kugel mit dem Oberarm. In die Pause ging es deshalb mit einem torlosen Remis.

Sané eröffnet Torreigen

Die Bayern kamen sofort mit Elan aus der Kabine und erarbeiteten sich sofort Chancen. Doch die Mannschaft von Jorge Jesus ließ sich davon nicht einschüchtern und versuchte auch Akzente in der Offensive zu setzen. Erneut verhinderte der VAR die Führung der Bayern. Ein Treffer von Thomas Müller (51.) wurde aufgrund einer Abseitsposition im Vorfeld von Coman zurecht aberkannt.

In der 68. Spielminute waren die Portugiesen der Führung dann sehr nah. Roman Yaremchuk setzte sich gegen Upamecano durch und lief von der rechten Flanke in den Strafraum. Sein Abschluss aufs lange Ecke ging aber knapp am Pfosten vorbei. Kurz darauf machte Leroy Sané per Freistoß das 1:0 für den FCB (70.).

Lissabon wurde etwas offensiver und wollte am Ausgleich arbeiten. Stattdessen boten sie den Bayern Räume. Eine Flanke vom eingewechselten Serge Gnabry versenkte Everton im eigenen Tor (80.). Nicht viel später erhöhte Lewandowski (82.) mit einem Abstauber auf 3:0. Spätestens mit dem 4:0 durch Sané (84.) war der Drops gelutscht. Obwohl sich Benfica lange Zeit gut verkaufte, gerieten sie am Ende gegen Bayern unter die Räder.

Torfolge

0:1 Sané (70.): Nach einem Foul von Otamendi an Lewandowski versenkt Sané den anschließenden Freistoß direkt. Aus 19 Metern tritt Sané den Ball mit Effet und Wucht ins rechte obere Eck.

0:2 ET Everton (80.): Ein Chipball von Kimmich auf Gnabry verarbeitet der Flügelstürmer perfekt im gegnerischen Sechzehner. Die stramme Hereingabe findet Everton, der sich nicht mehr aus der Flugbahn des Balles bewegen kann und das Leder ins eigene Tor abfälscht.

0:3 Lewandowski (82.): Benfica offenbart Auflösungserscheinungen. Sané wird kurz vor Vlachodimos freigespielt, legt den Ball aber nochmal quer auf Lewandowski, der ohne Probleme aus einem Meter ins leere Tor einschiebt.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt

64‘ Gnabry für Pavard

77‘ Stanisic für Müller

86‘ Musiala für Coman

86‘ Tolisso für Sabitzer

86‘ Richards für Hernández