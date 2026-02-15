Ritterschlag für Szoboszlai

Der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai (25) erfährt auch beim FC Liverpool auch von seinen Teamkollegen höchste Anerkennung. Nach dem gestrigen Viertrunden-Sieg im FA Cup gegen Brighton & Hove Albion (3:0) meinte Mohamed Salah (33) zu den Titelchancen der Reds: „Das hängt von Szoboszlais Leistungen ab, weil wir in dieser Saison sehr auf ihn angewiesen sind.“

Der Superstar weiter: „Er gehört momentan zu den besten Spielern der Welt. Ich wünsche ihm, dass er so weitermacht.“ Auch Szoboszlai selbst ist sein Stellenwert offenbar bewusst, fordert er doch für eine Vertragsverlängerung über 2028 hinaus mehr als 15 Millionen Euro Jahresgehalt. Lose wurde der schussgewaltige Mittelfeldmann zuletzt auch bei Real Madrid und Manchester City ins Spiel gebracht.