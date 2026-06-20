Endlich fix: Werder gelingt Weiser-Verlängerung

Mitchell Weiser bleibt Werder Bremen erhalten. Wie die Grün-Weißen offiziell mitteilen, hat der 32-Jährige seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag verlängert. Über die konkrete Laufzeit macht der Nordklub wie gewohnt keine Angabe, dem Vernehmen nach handelt es sich um einen Einjahresvertrag. „Wir freuen uns, dass wir den Weg mit Mitchell weitergehen. Wir sind von seiner Qualität weiterhin absolut überzeugt und sind optimistisch, dass uns Mitch nach seiner Knieverletzung in der neuen Spielzeit mit seiner Kreativität helfen wird“, erklärt Leiter Profifußball Peter Niemeyer.

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Die Verhandlungen zwischen den Parteien hatten sich über mehrere Monate hingezogen. Der Klub bestand beim Rechtsverteidiger auf einem stark leistungsbezogenen Kontrakt, beide Parteien sollen sich in den vergangenen Wochen jedoch aufeinander zubewegt haben. Für Werder absolvierte der einstige Dauerbrenner aufgrund einer Kreuzbandverletzung in der abgelaufenen Saison keine einzige Spielminute.