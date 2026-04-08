Köln-Verbleib: Drei Voraussetzungen für Wagner

Mit der Beförderung von René Wagner bewies der 1. FC Köln Mut. Der Interimstrainer soll die auf Platz 15 rangierenden Domstädter vor dem direkten Wiederabstieg bewahren. Gelingt das, darf er sich offenbar Hoffnungen auf eine Weiterbeschäftigung machen.

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Der Kölner Plan sieht laut der ‚Bild‘ vor, dass Wagner auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie steht, sollte der souveräne Klassenerhalt gelingen. Das ist dem Bericht zufolge intern so abgesprochen. Überzeugende Leistungen und eine erkennbare Entwicklung seien weitere Voraussetzungen für einen Verbleib.

Muss Köln in die Relegation, geht die Tendenz dem Boulevardblatt zufolge dahin, dass Wagner seinen Posten wieder abgeben muss. Ebenso sei nicht auszuschließen, dass Geschäftsführer Sport Thomas Kessler noch vor Saisonende einen Feuerwehrmann à la Friedhelm Funkel installiert, wenn die Ergebnisse unter Wagner ausbleiben.

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Aktuell beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz sechs Punkte. Sollte der FC dieses Polster unter Wagner verspielen und das Worst-Case-Szenario eintreten, würde dies laut der ‚Bild‘ einen erneuten Umbruch – auch auf der Trainerbank – zufolge haben.