Florenz will Deutschland-Schreck

Beim AC Florenz könnte bald ein in Deutschland berüchtigter Ex-Profi auf der Trainerbank sitzen. Laut Fabrizio Romano stehen die Viola kurz vor der Einigung mit Fabio Grosso. Der 48-Jährige soll einen Zweijahresvertrag beim Serie A-Klub unterschreiben.

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Bis 2027 steht Grosso noch bei US Sassuolo unter Vertrag, dementsprechend müsste dahingehend zuerst eine Lösung gefunden werden. 2006 gewann Grosso mit Italien die Weltmeisterschaft und beendete im Halbfinale mit einem Schlenzer in der Verlängerung das deutsche Sommermärchen.