Schalke wickelt Raman-Verkauf ab

Der FC Schalke hat einen Abnehmer für Benito Raman gefunden. Der Offensivspieler wechselt zum RSC Anderlecht, bei dem er bis 2024 unterschreibt. Der belgische Rekordmeister zahlt laut ‚Sky‘ eine Ablösesumme von deutlich unter drei Millionen Euro.

Schalke muss 2,6 Millionen der Einnahmen in Form von Bonuszahlungen an Ex-Verein Fortuna Düsseldorf abgeben, geht also quasi leer aus, spart dafür aber das Gehalt des 26-jährigen Belgiers ein. Insgesamt kassiert die Fortuna so zehn Millionen Euro für Raman.

Der Rechtsfuß war vor zwei Jahren zu Schalke gewechselt. In 55 Einsätzen verbuchte er zwölf Tore und vier Assists. Nach dem Abstieg in die zweite Liga ist Raman bereits der 21. Abgang im Kader von S04.

Sportdirektor Rouven Schröder sagt: „Benito hat uns offen kommuniziert, dass er seine Zukunft nicht mehr bei Schalke 04 sieht. Deshalb ist es für beide Seiten positiv, mit dem Transfer zu Anderlecht eine vernünftige Lösung gefunden zu haben. Wir sind insbesondere mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zufrieden – sie bringen unseren Klub wieder einen Schritt nach vorne.“