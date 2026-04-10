Michael Olise (24) hat mit seinem starken Auftritt beim 2:1-Sieg gegen Real Madrid (FT-Note 1) offenbar bleibenden Eindruck in der spanischen Hauptstadt hinterlassen.

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Die Königlichen und an erster Stelle Präsident Florentino Pérez wollen den Offensivstar des FC Bayern im Sommer unbedingt verpflichten, berichtet Christian Falk auf seinem Onlineportal ‚CF Bayern Insider‘.

Dem Bericht zufolge denkt Real darüber nach, ein Angebot in Höhe von 160 bis 165 Millionen Euro für Olise abzugeben. Zu einem Verkauf dürfte die Bayern das aber nicht bewegen. Olise steht bis 2029 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.

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Uli Hoeneß stellte erst kürzlich klar, dass auch 200 Millionen Euro für einen Olise-Verkauf nicht ausreichen würden. Vielmehr wollen die Münchner den Vertrag vorzeitig verlängern.