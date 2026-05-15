Das Aus von Kasper Hjulmand bei Bayer Leverkusen ist intern wohl besiegelt. Das kommende Bundesliga-Spiel gegen den Hamburger SV wird das letzte des 54-Jährigen als Trainer der Werkself sein. Schon jetzt gibt es konkrete Namen, was die Nachfolge von Hjulmand betrifft.

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Der ‚kicker‘ nennt drei Kandidaten, die unterm Bayer-Kreuz übernehmen könnten. Der erste ist Filipe Luis, der seit seiner Entlassung bei Flamengo Anfang März ohne Klub ist. Der ehemalige Abwehr-Star von Atlético Madrid hält gute Kontakte zu Sportgeschäftsführer Simon Rolfes, wäre jedoch eine Risikolösung, da er noch nie in Europa trainiert hat.

Anders also als Míchel, der aktuell beim FC Girona an der Seitenlinie steht. Bereits vor ein paar Tagen nannte die ‚Bild‘ den Spanier als Trainerkandidaten, der ‚kicker‘ zieht nun nach. Bereits im vergangenen Sommer sei der 50-Jährige ein Thema in Leverkusen gewesen, aufgrund seiner mangelnden Englisch-Kenntnisse, habe man die Idee dann verworfen. Mittlerweile soll Míchel an seinen Sprach-Skills gearbeitet haben.

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Will Glasner nicht?

Verständnisprobleme hätte Oliver Glasner auf jeden Fall keine. Der Österreicher spricht fließend Deutsch und kennt die Bundesliga aus erfolgreichen Zeiten beim VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Aber: Der 51-Jährige möchte eigentlich lieber in der Premier League bleiben, wenn er Crystal Palace im Sommer verlassen wird.

Vielleicht auch deshalb zählt ‚Sky‘ Glasner gar nicht erst zum Kandidatenkreis bei Bayer, Luis und Míchel aber schon. Nach FT-Informationen hat sich Bayer zudem mit Danny Röhl von den Glasgow Rangers beschäftigt. Der 37-Jährige ist jedoch keine der Top-Optionen und würde wohl erst dann konkreter werden, wenn andere Kandidaten absagen.