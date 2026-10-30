Ein Testspiel im Januar bringt dem FC Bayern eine Menge Geld ein. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, kassieren die Münchner fünf Millionen Euro, um in Kenia gegen Ajax Amsterdam zu spielen. Am 5. Januar spielen die Klubs im Raila Odinga International Stadium und sollen auf den wenige Tage später startenden Afrika-Cup einstimmen.

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Der Trip soll möglichst kurzgehalten werden. Laut der ‚tz‘ tritt der FCB unmittelbar nach dem Spiel die Rückreise gen München an. Noch sind die Partien des 15. Spieltags nicht angesetzt, theoretisch droht den Bayern aber das Auftaktspiel am 8. Januar bei Borussia Mönchengladbach, wodurch nur wenig Zeit für die Regeneration bliebe.