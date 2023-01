VfB landet Transfer-Doppelschlag

Genki Haraguchi (31) bricht seine Zelte bei Union Berlin ab. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt zum VfB Stuttgart. Das vermelden beide Vereine offiziell. Haraguchi unterschreibt in Cannstatt einen Vertrag bis 2024. Als Ablöse steht ein hoher sechsstelliger Betrag im Raum.

„Ich gehe mit sehr vielen schönen Erinnerungen, die ich in den vergangenen anderthalb Jahren mit diesem Verein verbinde. Ich werde immer mit einem Lächeln auf die Zeit mit der Union-Familie zurückschauen, freue mich nun aber auch auf die neue Aufgabe in Stuttgart“, so der Japaner zum Abschied von Union.

VfB-Sportdirektor Frank Wohlgemuth freut sich auf die Verstärkung: „Genki Haraguchi bringt hervorragende fußballerische Qualitäten und einen enormen Erfahrungsschatz in unsere Mannschaft ein. Er kennt Deutschland und die Bundesliga aus seinen vorherigen Stationen und wird deshalb keine lange Anlaufzeit in der neuen Umgebung benötigen. Wir freuen uns sehr, dass er sehr kurzfristig die Qualität in unserem Kader erhöhen kann und begrüßen Genki sehr herzlich in Stuttgart.“

Auch Dias kommt

Neben Haraguchi holen die Schwaben auch noch einen Neuzugang für den offensiven Flügel an Bord. Gil Dias kommt von Benfica Lissabon und erhält einen Vertrag bis 2025.

Wohlgemuth erklärt: „Mit Gil Dias verpflichten wir einen auf den Außenpositionen flexibel einsetzbaren Spieler, mit dem wir kurzfristig auf die Verletzung von Tiago Tomás reagieren, der aber auch längerfristig eine wertvolle Ergänzung unseres Kaders darstellt. Wir begrüßen Gil herzlich beim VfB.“