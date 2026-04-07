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United verlängert mit Maguire

von Tom Kunze
1 min.
Harry Maguire bei der Ankunft @Maxppp

Harry Maguire bleibt Manchester United erhalten. Wie die Red Devils mitteilen, hat der 33-jährige Vize-Kapitän sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier um ein weiteres Jahr verlängert. Der neue Vertrag beinhaltet zudem eine Option auf ein weiteres Jahr.

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Harry commits 🇾🇪🗣️
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Der 66-fache englische Nationalspieler, der 2019 für die Rekordablöse von 87 Millionen Euro von Leicester City losgeeist wurde, blüht seit der Installation von Interimscoach Michael Carrick wieder auf. In allen zehn Premier League-Spielen stand der Innenverteidiger seither in der Startelf, siebenmal über die volle Spielzeit. Zuletzt weckte Maguire Interesse in der Serie A.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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