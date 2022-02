„Lügner“: Florenz-Boss keilt gegen Vlahovic-Berater

Rocco Commisso hat das Verhalten der Entourage von Dusan Vlahovic (22) vor dem Wechsel zu Juventus Turin überhaupt nicht gefallen. In einem auf der Vereinshomepage veröffentlichen Interview sagt der Präsident des AC Florenz: „Am Ende hat er mich nicht einmal mehr gegrüßt. Ich habe alles versucht, aber seine Berater sind Lügner und unehrlich. Am Anfang gab es ein gutes Treffen, aber am nächsten Tag kamen sie mit neuen Zahlen. Der ursprüngliche Vertrag reichte plötzlich nicht mehr, 4,5 Millionen Euro reichten nicht mehr. Sie wollten plötzlich acht Millionen für den Spieler und sechs Millionen für die Berater, anstelle der zuvor vereinbarten drei Millionen.“

Alles in allem verbucht Commisso den Transfer aber als großen Erfolg für den Verein: „Es ist ein sehr guter Deal für uns, jemand hat es ein Meisterwerk genannt. Allein der Verkauf von Vlahovic reicht für 100 Prozent der geplanten Einnahmen aus. Es ist so, als würde Juventus jemanden für 400 Millionen verkaufen. Dadurch können wir nun in die Zukunft und nicht mehr in die Vergangenheit blicken.“ Rund 75 Millionen Euro Ablöse strich die Viola für den serbischen Angreifer ein.