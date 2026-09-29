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Bundesliga

Bayern-Bosse treffen Guardiola

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
1 min.
Pep Guardiola im Bayern-Anzug @Maxppp

Uli Hoeneß hat bestätigt, dass es am gestrigen Montag zu einem Treffen mit Ex-Trainer Pep Guardiola kam. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Bayern-Patron: „Es stimmt, dass wir uns getroffen haben. Pep, Karl-Heinz und mich verbindet eine dicke Freundschaft. Wir hatten einen wunderbaren Abend.“

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Neben Hoeneß, seiner Frau Susi und Guardiola waren auch der ehemalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge (heute wie Hoeneß im Aufsichtsrat) sowie dessen Gattin Martina beim Treffen dabei. Auch Vincent Kompany war laut der ‚Bild‘ eingeladen, musste jedoch absagen. Sorgen um seinen Job muss sich der aktuelle Bayern-Coach also keine machen. Guardiola ist seit Sommer ohne Job. Die Bayern trainierte der Spanier von 2013 bis 2016.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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